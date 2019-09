Amore, “Gli piaccio ma non vuole impegnarsi”: la verità dietro la frase più usata da uomini e donne

L’amore è complesso e poi quando non ci si vuole impegnare, tutto diventa più difficile. E cosa fare quindi?

E’ all’ordine del giorno sentire la classica frase, ho incontrato un uomo che non vuole impegnarsi, uno dei tanti. Non c’è nulla di strano, anzi facilissimo, la novità sarebbe l’inverso. Il contesto socio-culturale in cui viviamo è pieno di uomini che non vogliono impegnarsi.

Le persone che non vogliono impegnarsi

In linea di massima viviamo in contesto sociale, dove l’impegno di qualsiasi natura spaventa. Sia uomini che donne non vogliono impegnarsi, a prescindere, dalla relazioni sentimentali, non amano impegnarsi.

Si sa l’impegno implica fatica e responsabilità, siamo così tanto presi da tante cose da fare che non sopportiamo l’impegno di una relazione stabile. Si preferisce l’attimo fuggente, l’emozione fugace di un momento o di una serata con un costo economico i e non implica una responsabilità al di là della serate.

Viviamo in una società complessa dove tutto è fluido e appare abbastanza facile. Ci sentiamo oberati dalle nostre responsabilità lavorative e familiari, non è così facile buttarsi in nuovi impegni.

Inoltre la maggior parte degli umani non è entusiasta della propria vita ci sono ben poche soddisfazioni ed impegnarsi significa avere gli attributi, avere dei progetti ed essere sicuri di quel che si vuole in tutti i campi e non solo nelle relazioni.

Si scegli di vivere le cose semplici e futili, come fanno i bambini di sei anni all’insegna del gioco e del divertimento. Molti uomini e donne, vorrebbero vivere tutta la vita come l’eterno fanciullino di Giovanni Pascoli.

La differenza tra gli uomini e le donne, e che quest’ultime tengano moltissimo a impegnarsi, a mettersi in coppia e in gioco con la speranza del per sempre, un’attitudine femminile che le spinge a tuffarsi spesso in storie futili, senza futuro.

Mentre gli uomini, hanno paura di assumere il loro ruolo sociale, il famoso maschio di un lontano non molto lontano è la perla preziosa dell’epoca moderna. Colui che ama la famiglia e i figli, adora il proprio lavoro oltre al facile divertimento, risulta essere l’eccezione alla regola.

Non chiediamoci il perchè – la spiegazione è molto più semplice di quello che si possa pensare, viviamo in un’epoca ibrida di valori, dove regna futilità. Se non cambia la cognizione mentale dei due sessi, ci ritroveremo in un epoca di zombi viventi, nati solo per riprodurci senza amarci.