Amore elemosinato, il dolore e la distruzione nell’amare chi non ci ama

L’amore elemosinato, se è vero amore non andrebbe mai elemosinato! Scopriamo il perchè

L’amore elemosinato non è amore, bensì l’emblema della mancanza di dignità e di rispetto verso se stessi. Amare qualcuno significa prendersi cura prima di se stessi e poi dell’altro.

Amarsi per amare veramente

L‘amore elemosinato non è amore ma un autoinganno della mente. Amare qualcuno significa prendersi cura di lui ed evitare di farlo soffrire.

Per questo bisogna mantenersi al riparo dai falsi amori e risparmiarsi questo dolore inutile. Risulta indispensabile amarsi per vivere in modo pieno l’amore e non cadere nella trappola della manipolazione affettiva.

Il più delle volte quando ci si ritrova in una situazione di questo tipo, si pensa ad autocolpevolizzarsi e a ritenere la sofferenza inevitabile.

Bisogna analizzare con spirito critico e astuzia la relazione con l’altro. Se essa non offre gioia, serenità e crescita tanto vale metterci un punto.

Prendere coscienza che qualcuno che amiamo non corrisponda o che non contraccambia le attenzioni e l’affetto che meritiamo, porta alla chiusura del rapporto.

Quest’ultimo induce a periodo di lutto personale essenziale per l’elaborazione della storia. Lo stato confusionale e legato a doppio filo con i sentimenti e le emozioni contrastanti

Il tempo risulta essere l’unica medicina per superare l’angoscia e prendere consapevolezza di chi avevamo di fronte. Tutto questo è indispensabile per amarci, per sentirci importanti e valorizzarci.

Quando finisce un amore

In fin dei conti quando finisce un amore diamo inizio a un processo di rinascita interiore che ci condurrà a uno stato di nirvana. La nuova condizione di benessere ci aiuterà a dire addio al dolore e dare inizio a un processo di libertà emotiva.

Il processo metacognitivo ci porta a capire che non tutti gli amori sono veri, che non sempre l’amore è ricambiato, e che per essere felici in due è necessario che entrambi i membri ridano insieme, siano complici e buoni amanti.

E’ necessario amarsi e alimentare la propria autostima, quando ci saremo riusciti, sentiremo che non vogliamo accanto a noi qualcuno che non dimostra interesse nei nostri confronti e a cui la nostra presenza è indifferente.