“Amore a fuoco lento”. Gregoraci-Pretelli, la storia infinita? Futuro in bilico per la Salemi

“Amore a fuoco lento”. Gregoraci-Pretelli, la storia infinita? Futuro in bilico per...

L’ipotesi di una possibile relazione di coppia tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, ora, non è più una semplice speranza, ma una chance che sembra prendere corpo giorno dopo giorno.

No, tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci non è ancora finita. Secondo Ambra Lombardo, ex protagonista del Grande Fratello 16, le fiamme del loro feeling arderebbero ancora con forza.

Diversamente dall’opinione dei fan della coppia Salemi-Pretelli, Ambra Lombardo sostiene che tra Pierpaolo ed Elisabetta possa esserci un futuro di coppia. A suo dire, l’ex velino non si sarebbe ancora bruciato tutte le sue chance con la showgirl.

Gregoraci-Pretelli, possibile futuro di coppia? Ambra Lombardo lancia la bomba

Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la trentaquattrenne siciliana si è pronunciata sui Gregorelli, la pseudo coppia più chiacchierata di questa edizione del reality show:

“Credo che lui fosse realmente innamorato di Elisabetta Gregoraci. Gli uomini sono sempre più attratti da quello che non possono avere”

La sensazione di Ambra Lombardo è che l’ex Lady Briatore ha lasciato in Pierpaolo Pretelli un segno indelebile. Giulia Salemi avrebbe, dunque, poche chance di restare in sella:

“Lei ha saputo lavorarselo per bene e se lo è cotto a fuoco lento… D’altronde, tra Elisabetta e Giulia non ci sarebbe confronto: la prima è stata al fianco di uomini importanti e ha uno stile di vita da sogno…”

Ma indipendentemente dalle supposizioni di Ambra Lombardo, siamo sicuri che l’ex velino di Striscia La Notizia desideri realmente giocarsi le sue ultime carte con la Gregoraci? Se il futuro non è assicurato, meglio tenersi il presente.