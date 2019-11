Psicologia dell’amore: le 8 bugie più frequenti che gli uomini dicono alla propria compagna

Sai quali sono le bugie più frequenti che gli uomini raccontano in amore? Ti sveliamo le 8 che tutti dicono, non lasciarti ingannare!

Durante una relazione d’amore non sempre si è sinceri, per molti motivi. Oggi ti sveliamo le bugie che più spesso gli uomini dicono alla loro partner. Scopri se ti è capitato di sentirne qualcuna!

Amore e bugie

L’amore è un sentimento totalizzante, secondo molti è il motore del mondo.

Ogni nostra azione e progetto di vita comprende di sicuro anche la ricerca di un amore che ci faccia stare bene, e ci stimoli.

Ma se è cercato da tutti perché poi le relazioni sono così complicate da vivere sia dal punto di vista emotivo che sessuale?Spesso incomprensioni e bugie intervengono a rovinare un rapporto che magari era partito con le migliori intenzioni.

Come mai accade questo non è chiaro, a volte si dicono bugie a fin di bene, altre per insoddisfazione, altre anche per astio.

Le 8 bugie che gli uomini dicono in amore

Tutti mentono, qualcuno però lo fa più spesso di altri.

Oggi analizziamo le bugie più frequenti che gli uomini dicono perché se ne possono trovare 8 che sono più comuni, ma attenzione che anche le donne hanno questa capacità!

1- Sei l’unica che ho amato così

Questa è una bugia che può essere positiva o negativa: nel primo caso il tuo lui cerca solo di rassicurarti sulla vostra relazione, nel secondo caso sta nascondendo invece un sentimento che è ancora forte in lui per un’altra. Vedi anche come si comporta davvero con te!

2- Non sento più la mia ex/ è solo un’amica

Questa è una delle bugie più pericolose perché spesso sottintende invece un rapporto molto più profondo e continuato fino ad arrivare anche ad una storia parallela. Apri gli occhi!

3- Sto ascoltando

Se il tuo partner ti dice questa frase è probabile che non abbia ascoltato nulla di quello che hai detto nell’ora precedente, soprattutto se avete litigato o se sta giocando al pc!

4- Gli impegni con la tua famiglia non mi pesano

Le cene la domenica, e le visite ai nonni, e le uscite con tuo padre..se quando avvengono il tuo uomo pare andare al patibolo probabilmente la frase sopra è una bugia detta per non ferirti. Prova a chiedergli un giorno di decidere lui cosa vuole fare!

5- Mia madre non ce l’ha con te

Quando un uomo dice così, probabilmente dice che la suocera non ha intenzione di avvelenarti…ancora! Magari anche da parte tua ci sono stati dei comportamenti non molto gentili e la mamma vuole solo proteggere il figlio..comunicazione è il segreto!

6- Ti richiamo io

L’uomo che ti dice questa frase dopo il primo appuntamento probabilmente appena tornato a casa cancellerà il tuo numero dalla rubrica e dal suo cervello! Oppure che ti terrà in serbo per quando non avrà altri interessi più impellenti.

7- Ai miei amici sei simpatica

GLi amici del tuo lui quando arrivi si danno di gomito o fanno una faccia strana? Molto probabile che non apprezzino che tu esca con loro perché non possono essere del tutto loro stessi, e al tuo ragazzo elencheranno tutti i tuoi difetti! Se lui ti dice che a loro piaci, probabilmente è una bugia..

8- Scusa se non ho risposto, dormivo

Questa è spesso direttamente collegata con la numero 6.

Spesso capita che il suo telefono squilli per ore oppure risulti direttamente spento? Probabilmente non ha semplicemente voglia di sentirti e trova la scusa del sonno improvviso per giustificarsi!