Alberto Urso irriconoscibile ‘Troppo magro’: la foto dell’ex tenore di Amici sconvolge i fan

Amici, Alberto Urso la scioccante foto su Instagram dell’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, dimagrimento veloce ed eccessivo

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha visto protagonista il bel tenore Alberto Urso. Il giovane grazie alla sua bellissima voce, è riuscito ad arrivare in finale vincendo il talent show.

Alberto Urso, vincitore di Amici

Il giovane tenore con la sua bellissima voce, è riuscito ad incantare i giudici e il pubblico del seguitissimo talent show condotto da Maria De Filippi. Il cantante infatti è arrivato in finale insieme alla bravissima Giordana, entrambi meritevoli di vincere. Nonostante ciò, il giovane Alberto è riuscito a vincere il programma, riscuotendo un enorme successo con le sue canzoni.

Alberto Urso infatti oggi è molto richiesto nel campo musicale per la sua bellissima voce che fa sognare milioni di italiani. La sua partecipazione ad Amici, lo ha reso molto famoso, ma a quanto pare nella scuola del talent show, il giovane Alberto non ha badato molto a curare il suo aspetto. Oltre ad esercitarsi con la musica, ha accumulato anche un bel po di chili di troppo, tanto da ripromettersi di seguire una dieta più corretta.

Alberto Urso, dimagrimento sospetto

Alberto Urso nella scuola di Amici, come ha sempre sottolineato era di buona forchetta. Il giovane infatti mangiava molto in quel periodo tanto da accumulare un bel po di chili di troppo. Il giovane consapevole dei chili in più, si è ripromesso di dimagrire e fare molta più attività fisica per ritornare almeno al suo peso forma. Nelle ultime foto pubblicato dallo stesso Alberto però, i fan non si sono fatti sfuggire un particolare. A quanto pare il bravissimo tenore pare che abbia perso un bel po di centimetri dal suo corpo. Il tenore infatti pare che abbia seguito una dieta ferrea che lo ha portato a perdere tantissimi chili. I risultati infatti non sono tardati ad arrivare, infatti, nell’ultima foto pubblicata dal cantante, in molti si sono accorti del cambiamento fisico di Alberto Urso.

Un cambiamento che ha lasciato senza parole i fan ed anche il ballerino Mattia Tuzzolino, che si è accorto dell’enorme cambiamento sul corpo del cantante:

“Zio, ma sei dimagrito un botto”

Alberto infatti ha pubblicato una foto in cui sfoggia con molto orgoglio e soddisfazione il suo nuovo corpo.