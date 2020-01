L’amicizia tra un fotografo e il ghepardo: la loro storia ha commosso il web

Un rapporto d’amicizia veramente straordinario e molto particolare, quello nato tra un fotografo ed un ghepardo. Lui coccola il felino che è molto affettuoso con l’umano.

Qual è la vera amicizia? Dolph Volker è un fotografo che lotta per i diritti degli animali e cerca sempre incontri particolari, guadagnando la loro fiducia. Il fotografo dopo aver perso il suo amato cane ha deciso di cercare l’amicizia dei selvatici, in particolare di un ghepardo. L’uomo è un volontario del Cheetah Experience un’organizzazione no profit del Sudafrica. Nel paese possiamo trovare moltissime specie in via d’estinzione come ghepardi, leopardi, caracchi, gatti selvatici africani, lupi, suricati e tigri siberiane.

Il lavoro di Dolph Volker

Il fotografo ha un obiettivo preciso, cioè riuscire a conquistare la fiducia degli animali non domestici. Questo scopo è ben difficile da ottenere, soprattutto se parliamo di animali selvatici e Dolph ha dimostrato una fortissima tenacia fino ad ottenere il suo scopo.

Il tutto è iniziato in una stupenda giornata di sole. Dolph ha deciso di sdraiarsi sotto un albero per potersi riposare un po’. Inaspettatamente mentre il fotografo dormiva, si è avvicinato Eden, un ghepardo che dopo averlo studiato per un po’ ed annusato, si è accovacciato al suo fianco. Questo è stato l’inizio della loro grande amicizia che è stata documentata da molte foto fatte dall’uomo. Dopo questo primo incontro, Eden è solito avvicinarsi senza alcun timore a Dolph, dimostrandosi estremamente affettuoso. Gli fa le coccole, gli sta vicino mostrando amore verso il fotografo.

Dolph ora è soprannominato l’uomo che sussurrava ai ghepardi. La loro amicizia è diventata uno spettacolo, che è scandita da momenti molto teneri e da un profondo ed inaspettato legame. Un rapporto d’amicizia molto stretto, che ci fa riflettere su come la diversità non debba essere un limite. Si tratta di un’opportunità per crescere insieme, imparando reciprocamente, senza porsi limiti, pregiudizi o altre barriere.