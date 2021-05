I cantanti della finale di Amici hanno tutti un nome d’arte. Ma in molti si chiedono come il motivo. Perchè Aka7even, Sangio e Deddy si chiamano così?

Qualcuno questa curiosità ce l’ha e possiamo dire che c’è un motivo speciale dietro la scelta.

Amici 20, perchè Aka7even, Sangiovanni e Deddy hanno questo nome d’arte?

Mancano pochi giorni alla finale di Amici 20 e ci sono tantissime previsioni su chi possa diventare il vincitore di questa edizione che ha fatto il boom di ascolti. Aka7even, Sangiovanni e Deddy sono i cantanti arrivati in finale. I loro nomi d’arte sono assai particolari, scopriamo insieme perché.

Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, si presentò con il suo vero nome ai provini di X-factor nel 2016 ma fu scartato da Fedez. Oggi però si è preso la sua rivincita. Il suo nome d’arte gli ha portato molta fortuna: Aka è l’abbreviazione di Also Known As, mentre il numero sette è legato ad un periodo drammatico della sua vita.

All’età di sette anni è stato in coma per sette giorni a causa di un’encefalite. Sette rimanda anche alle vite dei felini domestici. E proprio come gli amati gatti anche Luca è scampato alla morte.

La verità sul nickname di Sangiovanni e Deddy

Sangiovanni, secondo finalista, in realtà si chiama Giovanni Pietro Damian ma fin da piccolo è stato visto da tutti come un ragazzino dalla faccia d’angelo, come quella di un santo allora San davanti al suo vero nome era per lui d’obbligo.

Deddy all’anagrafe si chiama Dennis Rizzi ha scelto un soprannome che non è altro che un diminutivo. Sarà stata la scelta più giusta? Lo scopriremo in finale.