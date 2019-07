Amici Vip, resi noti i nomi dei concorrenti: tra i ballerini Gianni Sperti, Marco Carta tra i cantanti

Amici Vip, spuntano i primi nomi del cast del talent che partirà il prossimo autunno. Ecco di chi si tratta

Il prossimo autunno, sarà la stagione delle Edizioni Vip, dei programmi che hanno fatto da sempre sognare e incollato alla tv milioni di telespettatori.

Tra questi, è annoverato Amici Vip, il quale però non verrà condotto dalla Regina di Canale 5, Maria De Filippi, bensì dalla conduttrice Michelle Huzinker, così come rivelato qualche giorno fa da @bubinoblogo.

Amici Vip, diversamente dalle edizioni classiche del programma, farà leva sul talento dei suoi concorrenti e chiamerà alle armi ‘vecchie glorie’ e ex partecipanti al talent, che dovranno cimentarsi in discipline nuove non rientranti nelle proprie competenze.

Un modo, per i partecipanti di cimentarsi e mettersi alla prova per tornare alla ribalta, alcuni di questi dopo un periodo di lontananza dagli schermi televisivi.

Amici Vip, spuntano alcuni nomi del futuro cast: ecco di chi si tratta

Come già accennato a prendere le redini sarà la moglie di Tommaso Trussardi la simpaticissima e vulcanica , Michelle Hunziker, che sostituirà la madre del programma, Maria De Filippi, moglie del noto giornalista Maurizio Costanzo.

Mentre quanto ai partecipanti, il magazine settimanale, Spy, rivela alcuni dei nomi dei concorrenti di questa edizione Vip di Amici, i quale pare siano ad un passo dal firmare il contratto di partecipazione al format.

Tra i nomi, spuntati fuori, vi sono l’attore Paolo Conticini, il coreografo e opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti e in ultimo il cantante Marco Carta.