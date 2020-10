Amici Di Maria De Filippi, una nota insegnate via dal talent show: non sarà presente nella nuova edizione della trasmissione.

Sta per tornare su Canale5 ‘Amici’, una delle trasmissioni più amate dal pubblico di ogni età. Maria De Filippi rimane la madrina, ma alcune novità rivoluzionano il talent show.

Secondo le ultime indiscrezioni, una nota insegnante non compare nel cast della prossima edizione del programma.

Amici torna su Canale 5

Una delle trasmissioni più amate e seguite nel nostro Paese è, senza alcun dubbio, Amici condotto da Maria De Filippi. Il programma, in onda dal 2001, è una scuola in cui partecipano una classe di alunni che aspirano a diventare cantanti, ballerini di jazz, hip hop e danza classica.

Molte sono le novità che interessano la nuova edizione del talent show di Canale 5. A causa dell’emergenza sanitaria e nel pieno rispetto delle norme anti-covid, la produzione e i concorrenti si sottoporranno al tampone. Inoltre, diversamente dal passato, il daytime non sarà trasmesso su Real Time bensì su Italia Uno. Ci sarà anche una rivoluzione per quanto riguarda il cast: ben due insegnanti lasceranno il talent, scopriamo insieme di chi si tratta.

Due insegnati sostituti

A partire da dicembre di quest’anno, andrà in onda la nuova edizione del seguitissimo talent show di Canale 5. Secondo le recenti indiscrezioni, due noti professori saranno sostituiti.

Confermata la presenza di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Mentre non compaiono i nomi di due professori di ballo: Veronica Peparini e Timor Steffens. Al momento, non si conoscono i nomi degli insegnati che prenderanno il loro posto e i motivi che si celano dietro all’addio alla trasmissione. Non ci sono ancora conferme, ma pare che tutto sia già stato deciso.