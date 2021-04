Una come lei è difficile dimenticarla: Tish ha saputo da subito distinguersi nella scuola di Amici lanciando anche mode e tendenze.

Uno dei volti più amati di Amici 2018: Tish oggi cambia di nuovo il suo look scegliendo per un ritorno al naturale che convince sempre.

In molti si chiedono che fine abbia fatto la famosa allieva di Rudy Zerbi. Il suo vero nome?Tijana Boris.

Amici, Tish stravolge il suo look

La bravissima Tish ha fatto parlare tanto di sè nella scuola di Maria De Filippi. Ad Amici facevano parlare, non solo le sue canzoni, ma anche il suo look caratterizzato da particolari make up.

Questa volta notiamo che Tish ha voluto tornare alle origini, ad un look decisamente più naturale. Nata a Teslic, nel 2000, la ragazza di origini serbe è però cresciuta a Gorizia. La passione per la musica l’ha portata a diventare una polistrumentista, specializzata in chitarra, ukulele, basso, pianoforte, viola e violino.

Come se non bastasse, l’ex talento di Amici ha un talento anche per le lingue: ne parla bene almeno 6: italiano, serbo, inglese, sloveno, tedesco e croato. Al tempo fu una delle poche ad ottenere la maglia del serale, non riuscì a vincere il talent (vinse Alberto Urso) ma riuscì ad ottenere il Premio Tim e una borsa di studio Borsa5.

Il successo all’estero

Nel 2019 ha pubblicato il suo ep Tish, per Sony Italia, con cinque brani inediti più due cover che nel talent hanno spopolato: Wicked Games e Vedrai Vedrai. Nel 2019, partendo da un concerto gratuito nella sua Gorizia, ha iniziato il suo tour.

Anche in Italia ha avuto occasioni per mostrare il suo talento anche se la pandemia ha fatto sì che anche per lei diventasse difficile farsi sentire. Appena lo scorso ottobre, ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo emblematico, Rido Male, primo brano in totale lingua italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐓𝐈𝐒𝐇 (@tishdots)



Avrà anche cambiato look ma l’anima è sempre uguale.