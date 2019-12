Vi ricordate Susy Fuccillo di Amici? Ecco che fine ha fatto l’ex ballerina di Maria De Filippi

Amici di Maria De Filippi, vi ricordate la bellissima ballerina Susy Fuccillo? Bhe non tutti sanno che la giovane è di nuovo mamma

Le edizioni di Amici di Maria De Filippi sono state tante, ma tanti sono stati anche i personaggi che hanno segnato il cuore di milioni di telespettatori. In molto come infatti ricorderanno sicuramente il bellissimo volto di Susy Fuccillo.

Susy Fuccilo a scuola di Amici

La bellissima Susy,è stata una delle ballerine del programma di Amici più amate dell’epoca. La giovanissima infatti ha coronato il sogno di poter danzare sul palco più seguito d’Italia. L’edizione risale al 2008 ma la sua permanenza nel programma non è stata per niente semplice.

La giovane infatti veniva continuamente bacchettata dalla maestra di Ballo Alessandra Celentano. Da quella edizione però Susy non ne usci vincitrice, ma sicuramente vittoriosa e contenta di aver partecipato al programma. All’epoca infatti a vincere il programma è stata il bravissimo Marco Carta. Ma cosa fa oggi Susy a distanza di tanti anni? Scopriamolo insieme.

Susy cosa fa oggi

La bella ballerina dopo alcune apparizioni in diversi programmi televisivi, oggi si occupa di cose completamente diverse. Susy infatti ha deciso di cambiare rotta immergendosi in un modo diverso dal suo sogno, ovvero quello della moda.

Inoltre oggi la giovane ha una bellissima famiglia. Pare infatti che la ragazza per amore si sia trasferita nella bellissima Sicilia lasciando la sua Napoli. Dal loro amore è nata una bellissima bambina Cristina ma a quanto pare Susy non si è fermata e da quello che si vede dal suo profilo è di nuovo in dolce attesa.

“…Chi l’avrebbe mai detto che in così poco tempo sarei diventata mamma di due splendide bambine… per chi ancora non lo sapesse, aspetto un’altra femminuccia🎀

Avrò due amiche per la vita…sarete la mia compagnia, ed io la vostra confidente…”

Ha scritto la ballerina sul suo profilo personale di Instagram.