Amici Speciali torna su Canale 5, venerdì 29 maggio 2020, con la semifinale dello spin-off di Maria De Filippi, scopriamo cosa accadrà

Vediamo insieme cosa accadrà nel prossimo imperdibile appuntamento con la semifinale di Amici Speciali!

Il successo di Amici Speciali

Amici Speciali è lo spin-off del tradizionale talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Il nuovo show, di cui al momento va in onda la prima edizione, verrà trasmesso oggi, venerdì 29 maggio, in prima serata su Canale 5.

Amici Speciali – Insieme per l’Italia è anche una maratona benefica, pensata come aiuto al nostro Paese, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. La solidarietà degli Amici di Maria De Filippi ha consentito l’acquisizione di 65mila tamponi, 10 mila mascherine ffp2, 2 apparecchiature per la terapia intensiva, dei rimborsi a 10 operatori socio-sanitari per 30 giorni, dei rimborsi a 5 medici per 1 mese, 1100 litri di gel disinfettante e tutti i proventi del televoto.

Il tutto verrà destinato alla Protezione Civile, in modo che possa occuparsi della gestione nel migliore dei modi.

Oggi andrà in onda la semifinale dello show e alcune regole del gioco cambieranno rispetto alle prime due puntate. I due vincitori di puntata, fino ad ora, sono stati il ballerino Alessio Gaudino e il cantante Alberto Urso, mentre non c’è stata alcuna eliminazione.

Anticipazioni della semifinale

La semifinale di Amici Speciali avrà oggi una struttura completamente diversa. Non vi saranno soltanto esibizioni, ma vere e proprie gare. A fine serata saranno decretati i quattro talenti che avranno accesso alla finalissima del 5 giugno 2020.

I concorrenti attualmente in gara sono The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Random, tra icantanti, mentre Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino tra i ballerini.

Per scoprire chi riuscirà ad accedere alla serata finale non rimane che sintonizzarsi su Canale 5!