Amici speciali, il grave lutto a poche ore dall’inizio del reality colpisce uno dei concorrenti: la difficile scelta

Un terribile lutto ha fermato uno dei concorrenti più attesi di quest’edizione di Amici Speciali. La conferma ufficiale proprio dall’artista

Dopo settimane di silenzio, Enrico Nigiotti ha spiegato il reale motivo riguardo la sua assenza ad Amici Speciali, il nuovo programma Mediaset in partenza a metà maggio. Il cantante non è tra coloro che faranno parte della trasmissione di Maria De Filippi in quanto, tramite il suo account Instagram, ha rivelato di aver subito un grave lutto: ecco le sue parole.

Grave lutto per Enrico Nigiotti

Manca poco per la messa in onda di uno dei programmi più attesi dai telespettatori. Amici Speciali è in partenza a metà di questo mese e, secondo le prime anticipazioni, ne vedremo delle belle. I concorrenti di questa nuova edizione del talent show sono: Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Michele Bravi, Random, Stash & The Kolors, Alessio Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Javier Rojas.

Enrico Nigiotti figurava tra i primi concorrenti annunciati dalla padrona di casa ma improvvisamente il suo nome è scomparso dal cast ufficiale. Per questo motivo, molte erano le ipotesi lanciate dai fan tra queste un presunto litigio tra Maria De Filippi e il cantante toscano. Dopo settimane di silenzio, l’artista ha spiegato il reale motivo che si cela dietro alla sua assenza.

Le parole dell’artista toscano sui social

Il cantante toscano ha rivelato che ha subito un grave lutto e, al momento, non ha alcuna intenzione di apparire in TV.

“Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qui”

