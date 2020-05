Amici Speciali, le spiazzanti dichiarazioni di Irama: “Io, con i preti…”

Fanno nota a sé le curiose dichiarazioni di Irama, noto cantante e concorrente in gara nel talent show “Amici Speciali”. A Radio Zeta dice la sua, ma non passano inosservate le sue affermazioni.

Insieme ai brani che scrive, un artista può finire al centro del gossip anche per singolari dichiarazioni riprese dalla stampa. Curiose affermazioni o inaspettate dichiarazioni che delineano ancora di più le sfumature della personalità di un cantante.

Nel corso di una recente intervista di Irama, rilasciata all’emittente radiofonica Radio Zeta, è stata segnalata una frase che sta facendo discutere. È stata ripresa una curiosa affermazione di Filippo Maria Fanti, celebre cantante di Amici Speciali con TIM insieme per l’Italia, che non è passata inosservata.

Irama e l’intervista a Radio Zeta: non passano inosservate le spiazzanti dichiarazioni

Dalla sua intervista fiume è stata estrapolata una frase che ha destato non poca curiosità e interesse. Si parla della sua partecipazione al talent show Amici Speciali e di alcuni misteriosi progetti:

“Vi dico la verità. Nessuna ansia. C’è un bel progetto di beneficenza, zero competizione. Accoppiata strana: io con dei preti… Capirete perché”

Il ventiquattrenne romano a Radio Zeta non dice altro. In merito all’ipotetico progetto in cantiere, sono curiose ma decise le parole di Irama. Come va interpretata la sua anticipazione in merito al progetto di beneficenza?

Radio Zeta, Irama suscita la curiosità dei fan: “Io, con i preti…”

I fan dell’artista che hanno seguito l’intervista in diretta su Instagram, ci hanno messo qualche istante per digerire la sua affermazione, enigmatica ed equivocabile. Sull’affollato social network il popolo della rete ha iniziato a fantasticare su eventuali esibizioni e coreografie previste per lo show Amici Speciali.

Poiché la scorsa settimana Giuliano Peparini ha stupito tutti con un quadro suggestivo dedicato a San Francesco, potrebbe trattarsi di una nuova coreografia che vede Irama protagonista. Tuttavia, così non è stato. Nella puntata del 22 maggio, infatti, i telespettatori non hanno assistito a nulla di simile.

In ogni caso, oltre alla curiosità del pubblico di Canale 5, l’equivocabile dichiarazione di Irama riporta all’attenzione la questione inerente il misterioso progetto di beneficenza con i preti. Saremmo curiosi di conoscere più nei dettagli in cosa consiste questo interessante progetto. Attendiamo, se lo vorrà, un intervista esplicatrice.