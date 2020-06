Amici Speciali, Irama vince la prima edizione del talent show

Si è conclusa ieri sera la prima edizione di Amici Speciali con TIM insieme per l’Italia, che ha visto la proclamazione di Irama come vincitore assoluto del talent show condotto da Maria De Filippi. Il monologo recitato dal cantante è divenuto l’emblema della serata.

A colpire il pubblico di Canale 5 è stato il suo monologo su George Floyd, l’afroamericano morto per asfissia per mano di un agente di polizia americano. Un momento molto toccante della serata finale del talent show firmato De Filippi.

Con un monologo che ha sbalordito tutti, il ventiquattrenne di Monza ha tirato fuori tutto la propria indignazione per la morte di George Floyd. Una voce fuori dal coro, che ha avuto il coraggio di stigmatizzare il sopruso subito dall’afroamericano.

Per la finalissima di Amici Speciali Irama ha preparato un sorprendente soliloquio, nel quale era racchiusa la perfezione di una profonda riflessione morale. Nessun altra performance della serata ha avuto la stessa forza dirompente:

“Perché rubi il respiro a un altro uomo? Non basta respirare per essere uomini. Io non sono come te, io non sono un vigliacco. Io non gli schiaccio la testa sull’asfalto come fosse, come dite, un negro. Mentre lui ha usato il suo ultimo respiro per dire ‘Mamma’. Io non sono un nero come lui, ma respiro come lui e adesso piango come lui, adesso sono come lui”