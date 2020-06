Amici Speciali, lo strabiliante gesto di Stash: cosa ha lasciato nei camerini

Il cantante Stash, tra i protagonisti di spicco del talent show “Amici Speciali”, si è reso protagonista di un gesto nobile e ossequioso.

Antonio Fiordispino, noto a tutti come Stash, è indubbiamente uno dei finalisti più carismatici, brillanti ed esuberanti di Amici Speciali. Dentro e fuori lo studio di Canale 5 il trentaduenne casertano possiede anche altre qualità: generosità e simpatia.

Ad Amici Speciali, il talent show condotto da Maria De Filippi, l’effervescente cantante si è reso più volte protagonista di una simpatica gag, legata ad uno scherzoso tentativo di corruzione dei giurati.

Mozzarelle a go go per Gerry Scotti, lozioni per la pelle per Sabrina Ferilli, tutte rigorosamente prodotte dalla sorella dell’artista. Si sa, l’adulazione è la strategia più diffusa per entrare nelle grazie delle persone.

Sebbene a molti dei concorrenti in gara piacerebbe entrare nelle grazie dei giudici di Amici Speciali, sono davvero pochi coloro che ci riescono. E Stash è uno di quelli.

Amici Speciali, la generosità di Stash: cosa ha lasciato nei camerini

I giurati del talent show di Canale 5 hanno potuto beneficiare del ragguardevole gesto di galanteria del trentaduenne casertano. Il cantante ha fatto un regalo ad ogni singolo membro della giuria, ovvero delle creme realizzate da sua sorella, Flavia Fiordispino.

Si vocifera che il frontman dei The Kolors abbia lasciato nei camerini delle signore della giuria delle vere e proprie confezioni regalo. Un uomo di altri tempi, insomma.

Nelle Instagram stories di Federica Gentile, conduttrice radiofonica di RTL 102.5, è stato documentato il suddetto gesto del cantante. In un breve video si possono notare delle scatole eleganti, contenenti gli omaggi destinati ai giurati.

Stash ha deciso di fare dei cosiddetti cadeaux e si è distinto per la sua inaspettata gentilezza. Ma il suo gesto verrà apprezzato oppure verrà interpretato come una strategia mirata ad ottenere la benevolenza della giuria?

Un’idea carina, un gesto di generoso secondo i fan del cantante. Un po’ astuto e un po’ ruffiano, secondo la malizia degli haters.