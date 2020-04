Cos’è Amici Speciali, il nuovo format del talent show Amici di Maria De Filippi, dove si sfideranno per la vittoria ex concorrenti del programma e altri artisti

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi ad Amici speciali, il nuovo format condotto da Maria De Filippi!

Amici Speciali arriva su Canale 5

Amici Speciali è il nuovo format di Amici di Maria De Filippi, pensato dalla conduttrice e autrice del programma a completamento della 19esima edizione di uno dei talent show più amati dagli italiani.

Il cast del programma sarebbe composto da 13 talenti, pronti a esibirsi, sfidandosi a colpi di duetti e coreografie, per decretare il migliore.

Questa ultima fase della 19esima edizione di Amici si chiamerà “Amici Speciali, con Tim insieme per l’Italia” per via della complessa situazione che l’Italia sta vivendo a causa del Coronavirus.

Il cast del talent show

La rosa degli artisti che si esibiranno è composta da 13 talenti, 7 cantanti e 6 ballerini.

Come riportato da Blasting News, il cast dovrebbe essere composto, per quanto riguarda i cantanti, dal tenore Alberto Urso, dalla cantautrice Giordana Angi, dal vincitore di XFactor Michele Bravi, dal rapper Random, dal leader dei The Kolors Stash, dal cantante Irama e da Gaia Gozzi, ultima vincitrice di Amici.

Per quanto concerne, invece, i ballerini, i nomi confermati dovrebbero essere quelli degli ex partecipanti al talent show di Canale 5: Andreas Muller, Alessio Gaudino, Javier Rojas, Alessio La Padula, Gabriele Esposito e Umberto Gaudino.

Data di inizio

Non è stata ancora confermata la data di inizio del nuovo format di Amici. Secondo alcuni rumors, l’esordio dovrebbe avvenire non prima della seconda metà di maggio.

Un eventuale prolungamento sarebbe dato dalla volontà di garantire la massima protezione del cast e di permettere al pubblico di assistere a uno spettacolo incredibile, nonostante le norme di sicurezza.