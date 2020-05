Amici Speciali, ascolti tombali: Maria De Filippi corre ai ripari in questo...

Allarme flop ad “Amici Speciali con TIM insieme per l’Italia”. La seconda puntata del talent show ha toccato i bassifondi dell’Auditel, portando a prendere provvedimenti tempestivi.

Cambiamenti in corsa ad Amici Speciali con TIM insieme per l’Italia. Al fine di rivitalizzare il talent show, da venerdì 29 maggio entrerà in vigore una nuova regola nel programma condotto da Maria De Filippi.

Dopo l’eccellente debutto, che ha viaggiato sopra la linea dei 3.875.000 telespettatori e il 20,81% di share, i dati Auditel di Amici Speciali sono sprofondati, registrando il 16,1% di share e 3.042.000 telespettatori.

Battuto dalla replica di Felicia Impastato, andata in onda su Rai Uno dopo la prima visione di ben 4 anni fa, la seconda puntata di Amici Speciali non è stato un vero trionfo, per utilizzare un eufemismo. Quello che doveva essere uno dei momenti più seguiti della settimana, si è rivelato un clamoroso insuccesso.

Maria De Filippi fa i conti con i dati d’ascolto e apporta un cambiamento

Amici Speciali non ha fatto breccia nel pubblico e questo è lampante. Nel mare magnum della tv, il flop del talent di Canale 5 è stato così evidente da indurre la conduttrice a correre ai ripari.

Per cercare di non perdere ulteriori telespettatori, infatti, la cinquantottenne milanese ha valutato di inserire la regola delle eliminazioni plurime. Si tratterebbe di una serie di sfide e manche, alla termine delle quali verrebbe annunciata la squadra vincitrice.

Tra i 12 talenti in gara, saranno eliminati 8 artisti nella puntata prevista per venerdì 29 maggio. Solo 4 tra i cantanti e i ballerini potranno accedere alla finale del 5 giugno.

Ma prima di allora, Amici Speciali potrebbe seriamente raschiare il fondo? E soprattutto, chi è il colpevole di cotanto insuccesso? La concorrenza non aspettava altro e, dopo il chiacchierato flop del format, si è goduta un’appagante rivincita.