Silvia Boreale prese parte alla 14esima edizione di Amici. Amica di Briga, divenne uno dei volti più conosciuti del talent show condotto da Maria De Filippi.

Silvia Boreale, l’esperienza ad Amici

Silvia partecipò alla 14esima edizione di Amici. Nel popolare talent show di Maria De Filippi la ragazza fu uno dei volti più apprezzati e conosciuti di quell’anno.

Sviluppò una grande amicizia con Mattia Briga. Tanti fan avrebbero voluto che tra i due scoccasse la scintilla dell’amore, ma così non fu. Il suo sogno ad Amici, però, terminò in quanto non fu scelta né da Elisa, né da Emma, quando non ottenne l’unanimità dei professori.

Dopo l’importante esperienza nel talent show della signora della TV, la vita di Silvia è cambiata molto e positivamente.

Cosa fa oggi Silvia Boreale?

Dopo il talent Silvia si è voluta dedicare agli affetti e si è sposata con Nino. Il giovane fa parte dei Carabinieri.

I due sono convolati a nozze con rito dell’arma, ma in maniera del tutto romantica in una location meravigliosa, qual è la Puglia.

Fiori d’arancio, dunque, per l’ex concorrente di Amici che non si è fermata lì.

Infatti, nel 2018 è diventata mamma di Riccardo. La nascita del bambino è stata annunciata, dalla stessa Boreale, sui social.

Che dire? Un percorso davvero ricco di emozioni che coniuga sia talento, che voglia di costruire la propria vita, basandosi sull’amore e sull’affetto della propria famiglia.

Non possiamo che fare i complimenti a Silvia per la strada che ha intrapreso!