Samantha arrivò in finale. Da allora è molto cambiata. Ecco cosa fa oggi. Accanto a lei tre fidanzati VIP.

Un carattere sopra le righe, una personalità spumeggiante e un talento notevole: Samantha Fantauzzi arrivò in finale: oggi è molto cambiata.

Partecipò ad Amici di Maria De Filippi nel 2004 e ebbe una relazione con Leon Cino. Parliamo di Samantha Fantauzzi che, nel corso del tempo, è diventata una vera bomba sexy. L’avete riconosciuta?

Era il 2004 quando Samantha Fantauzzi partecipa ad Amici. Nel popolare talent show, ha mostrato di avere molto talento e un carattere deciso.

Parliamo di Samantha Fantauzzi che, in quell’edizione del popolare talent show, ebbe anche una storia d’amore con il ballerino Leon Cino.

La partecipazione ad Amici di Samantha Fantauzzi

Nel 2004, Samantha Fantauzzi prende parte alla scuola di Amici di Maria De Filippi.

Nata nel 1981, si diploma al liceo linguistico, per poi laurearsi in Scienze della Comunicazione.

Il suo percorso nel mondo della televisione inizia con la partecipazione a diversi spot pubblicitari, tra cui ci sono quelli della Tim.

Dopo la partecipazione al talent show di Amici – durante il quale ebbe un flirt con il ballerino Leon Cino – prese parte a Footlose, un importante spettacolo e poi a Come tu mi vuoi, film diretto da Volfango De Biasi.

Cosa fa oggi Samantha Fantauzzi? Con chi sta?

Dopo questi progetti, ha preso parte al musical con Massimo Ranieri, intitolato Poveri ma belli, per poi ritrovarla a All Together Now di Michelle Hunziker.

La donna è sempre molto impegnata, dal punto di vista lavorativo e – nel corso del tempo – ha avuto diversi compagni di vita, dopo la storia con il ballerino di Amici.

È stata fidanzata con l’ex gieffino Milo Coretti e poi con il cantante dei Lost, Walter Fontana. Ha, inoltre, un account su Instagram, in cui pubblica molti scatti riguardanti la sua vita quotidiana, ma anche selfie in cui mostra come è oggi.

Come si può notare dalle sue foto, è una donna sicura di sé, molto bella e ricca di sex-appeal.

Pare che, al momento, la donna sia impegnata sentimentalmente con Simone Buccini.