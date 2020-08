Amici, ricordate Valeria Monetti? Oggi a 40 anni l’ex talento è BELLISSIMA

View this post on Instagram

Questi primi #quarantanni mi hanno dato la conferma della grande quantità d'amore da cui sono circondata. Grazie a tutti. Grazie grazie! Vi voglio bene, uno ad uno. . . . @parcoappio . . @souvenirofficial #barbutostore @barbutostore . . . #23giugno #anni80 #anniottanta #souvenirofficialpage #compleanno #capellicorti @taglicapelliricci_roma #parcoappio #giugno #birthday #quaranta #ceraunavolta #estate #estate2020 #roma #amicizia #babà