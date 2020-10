Una voce forte, potente: da tenore. Matteo Macchioni, infatti, è stato il primo cantante di questo genere ad entrare nel talent show. Cosa fa oggi?

Fu il primo tenore a partecipare alla scuola di Amici di Maria De Filippi, prima dell’entrata nel famoso talent di Alberto Urso.

Parliamo di Matteo Macchioni che, da allora, ne ha fatta strada. Scopriamo cosa fa oggi.

Era il 2010, quando Matteo Macchioni entrò a far parte della popolare scuola di Amici di Maria De Filippi. Fu il primo tenore a mettere piede tra i banchi del talent, molto prima che arrivasse Alberto Urso.

Dopo 10 anni, il tenore ha fatto molta strada e ha portato avanti la sua grande passione per la musica. Sapete oggi cosa fa precisamente? Se la risposta è no, continuate a leggere questo articolo.

Matteo Macchioni, l’esperienza ad Amici

Nell’edizione 2010 di Amici di Maria De Filippi, entra a far parte Matteo Macchioni, primo tenore ad entrare a far parte della scuola televisiva più seguita d’Italia.

Matteo, infatti, ha aperto la strada anche ad altri ragazzi che hanno optato per la musica lirica, come Alberto Urso che, come sappiamo, ha vinto l’edizione 2018 del talent show.

Un’esperienza molto importante che ha permesso al giovane di far conoscere il suo talento e far avvicinare i giovani al canto lirico.

Cosa fa oggi Matteo Macchioni?

Dopo aver partecipato ad Amici, il giovane inizia una collaborazione con Caterina Caselli, con la quale pubblica un disco pop.

Archiviata questa esperienza, si dedica completamente al mondo della lirica cantando in diversi palchi di tutta Europa, tra cui la Germania e la Danimarca.

Nel 2020 il cantante ha festeggiato 10 anni di carriera. In merito a questo importante traguardo, si è espresso con le seguenti parole:

“Sono molto felice che la ripresa ufficiale della mia attività live sia proprio attraverso un evento a Sassuolo, la città in cui vivo”

E aggiunge:

“Condividere musica di nuovo con la gente sarà qualcosa di veramente molto bello ed emozionante, dopo questo lungo stop forzato”.

Non possiamo che fare i nostri auguri a Matteo per una lunga e bella carriera nel mondo della musica lirica.