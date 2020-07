Amici, vi ricordate Luca Napolitano? A 34 anni è totalmente cambiato – FOTO

Il programma di Maria De Filippi è sempre stato seguitissimo. Luca Napolitano è uno dei cantanti che più si è avvicinato alla vittoria, oggi è diversissimo

Tanti sono i concorrenti che abbiamo visto sul palco di Amici di Maria De Filippi e – tra questi – ce n’è anche uno che ha lasciato un particolare segno nei cuori degli spettatori: Luca Napolitano.

Anche se in quell’edizione del programma arrivò solamente terzo, assistendo alla vittoria di Alessandra Amoroso, Luca ha dimostrato di essere un artista completo, dal cuore consacrato alla musica.

In molti, si chiedono – a distanza di anni – che fine abbia fatto il cantautore di Avellino. Se anche voi siete curiosi di scoprirlo, allora continuate a leggere questo articolo.

Luca Napolitano, l’esordio ad Amici

Luca Napolitano partecipa alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi, nel lontano 2010. Classe ’86, si presentò al programma come cantautore. Tra una sfida e l’altra, il cantautore di Avellino riuscì a scalzare tutti i suoi avversari, arrivando in finale.

Proprio all’ultima puntata del talent show della signora della TV, Napolitano fu scalzato da Alessandra Amoroso che si aggiudicò la vittoria e che – come sapete – è diventata una delle star di maggior successo della musica italiana.

Ciononostante, nel 2009 il cantautore pubblicò il suo primo EP, intitolato Vai, che fu certificato disco d’oro. Dopo l’esperienza ad Amici, prese parte anche a Amici – La sfida dei talenti, programma durante il quale ottenne non solo una borsa di studio del valore di 20 mila euro da parte di Tezenis, ma anche un regalo importante dalla sua etichetta.

La Warner Music – infatti – gli regalò un sassofono firmato dal jazzista Stefano di Battista. Lanciò poi, il singolo L’infinito, che annunciò l’arrivo del suo omonimo album. Fu protagonista del film A Sud di New York, per il quale incise l’omonima canzone con la cantautrice Federica Camba.

Nel 2011 esce l’album Fino a tre. Anche se la sua carriera procede, Luca non si fa vedere molto in giro, soprattutto in TV.

Luca, che fa oggi per vivere?

Il cantautore avellinese – nel 2016 – ha pubblicato la canzone, intitolata Ci whatsappiamo e – nel 2017 – il singolo Anche stavolta.

Dopo qualche anno, Luca ritorna sulle scene musicali e – nel 2020, precisamente – presenta al pubblico un nuovo singolo, dal titolo Supereroe.

In questa occasione, si apprende che l’artista ha cambiato nome e si fa chiamare Napo.