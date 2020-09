Amici, ricordate Greta? Oggi irriconoscibile: look troppo spinto

In tanti si chiedono che fine abbia fatto Greta Manuzi di Amici. La trasformazione è troppo “spinta”, non sembra più lei.

Ha partecipato all’edizione 2013 di Amici di Maria De Filippi e si è distinta dagli altri allievi della scuola per la sua voce unica. Di chi parliamo? Semplice: facciamo riferimento a Greta Manuzi.

Al tempo, sfoggiava un look decisamente strong, con capelli corti e rossi e un trucco da vera rockstar. A distanza di anni, cosa fa la ragazza per vivere? Se vi siete fatti anche voi questa domanda, allora non vi resta che continuare a leggere questo articolo.

UN LOOK TROPPO ‘SPINTO’: ECCOLA OGGI => FOTO