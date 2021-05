Crescente la curiosità circa i guadagni che intascano ad Amici, Sangiovanni, Aka7even, Tancredi e Deddy con i loro inediti. Ecco la verità.

In molti si chiedono, visto il successo ottenuto, quanto hanno guadagnato gli allievi di Amici più amati: Sangiovanni, Aka7even, Tancredi e Deddy. Le loro canzone sono super cliccate e ascoltate.

Scopriamo uno per uno quanto hanno incrementato i loro guadagni gli allievi del talent ancora in gara per la finale.

Amici, quanto guadagnano gli allievi più amati?

Amici con Sangiovanni, Daddy, Aka7even e Tancredi ha letteralmente invaso le Radio. Il programma di Maria De Filippi è riuscita a sfoderare dei talenti eccezionali. Solo due dei talenti arrivati fino alla semifinale non sono riusciti ad arrivare alla finale, Tancredi e Serena.

Ma a quanto pare, anche questi ultimi, hanno beneficiato di contratti e proposte lavorative assai allettanti. A vincere il programma, per ora, potrebbe essere uno degli allievi tra Sangiovanni, Giulia, Aka7even, Alessandro e Deddy.

A breve usciranno i loro album e i fan sono già pronti a comprarli in massa per scoprire tutte le canzoni dei loro amati talenti. Ma con l’uscita, volta per volta, dei loro inediti quanto hanno guadagnato fino ad ora i cantanti in gara?

La verità sugli incassi dopo l’uscita degli inediti

La domanda che i fan della trasmissione si pongono in queste ultime ore, spinti dalla curiosità di scoprire chi è il talento che abbraccerà la coppa quest’anno, è: “quanto hanno guadagnato i cantanti fino ad oggi con i loro inediti?”

Deddy ha avuto un grande successo soprattutto per un brano in particolare, cioè Il Cielo Contromano. Solo con lo stream su Spotify, il cantante avrebbe incassato ben 47.300 euro.

Anche Aka7even ha riscosso un grande successo sulle piattaforme. Il cantante napoletano è riuscito a mettere da parte un bel gruzzoletto soprattutto con la canzone dedicata alla ex fidanzata incontrata proprio nel talet, Martina Miliddi. L’inedito ha vinto anche il disco d’oro. Con Mi Manchi, Aka ha portato a casa ben 73.100 euro.

Tancredi non so è guadagnato la finale ma non è andato via a mano vuote: con Las Vegas avrebbe incassato fino ad oggi 32.680 euro.

Sangiovanni ha guadagnato più di tutti

Quanto ha guadagnato invece Sangiovanni? il rapper probabilmente sarà il vincitore del programma, almeno secondo i sondaggi. La canzone più fruttuosa del concorrente è Lady. Grazie al tormentone si è già portato a casa 117.590 euro. Tutta La Notte però potrebbe presto raggiungere lo stesso risultato, per ora ha totalizzato ben 57.250 euro.

Non ci resta che aspettare l’attesissima finale per scoprire se a queste somme si aggiungeranno anche quelle del premio finale.