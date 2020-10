Amici, ricordate Pasqualino? Oggi irriconoscibile, fisico statuario: ‘Un fi*o pazzesco’

Oggi è difficile rinoscerlo, il suo corpo è mutato radicalmente, sembra un altro. Guarda come è diventato e scopri cosa fa oggi.

Vi ricordate di Pasqualino Maione? Il cantante partecipò all’edizione del 2008 di Amici di Maria De Filippi. Sapete cosa fa oggi? Scopritelo con noi.

Pasqualino Maione prese parte ad Amici nell’edizione del 2008. Il cantante dimostrò di avere un ottimo talento musicale e vocale e riuscì ad arrivare sino al serale.

Quell’anno, però, la vittoria andò a Marco Carta, mentre lui si classificò al terzo posto. Dalla sua partecipazione al talent show, sono passati diversi anni, cosa fa oggi?

Se siete curiosi di saperlo, non vi resta che continuare a leggere questo articolo.

Pasqualino Maione, l’esperienza ad Amici

Ci troviamo nell’anno 2008, quando Pasqualino Maione prende parte alla scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il ragazzo si presentò alle audizioni del programma in qualità di cantante e, grazie al suo talento, fu scelto dalla commissione di professori.

Una volta entrato nella classe televisiva più seguita d’Italia, il giovane dimostrò le sue qualità vocali e musicali, riuscendo ad arrivare fino al serale.

In quell’edizione, però, si classificò terzo, mentre la vittoria fu assegnata a Marco Carta.

Pasqualino Maione, cosa fa oggi?

A distanza di diversi anni, più precisamente dodici, Pasqualino Maione è molto cambiato da come l’abbiamo conosciuto nell’edizione 2008 di Amici di Maria De Filippi.

Nel corso del tempo, infatti, molti concorrenti del noto programma televisivo, cambiano radicalmente ed è questo che è accaduto anche a Pasqualino Maione.

Basta vedere qualche foto postata dal cantante su Instagram. Ecco la foto postata dal ragazzo:

Come potete vedere, nel corso degli anni il fisico di Pasqualino è cambiato. Le fan non mancano di farglielo notare con commenti piuttosto coloriti e anche i maschietti non disdegnano.

Il ragazzo, infatti, si mostra con un fisico scolpito e allenato, un corpo che nel corso del tempo ha migliorato sostanzialmente, concentrandosi anche sulla bellezza estetica, oltre che sulla sua voce.

Chissà se lo rivedremo ad Amici nuovamente, in una edizione che ripropone tutti gli ex talenti del programma.