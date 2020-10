Ricordate Marta Gerbi? Da concorrente a coach di Amici, Maria: ‘Era incinta quando l’ho rivista’

Una voce da leonessa quella di Marta Gerbi. Eppure di lei non si è sentito più di parlare dopo Amici: ecco cosa fa oggi.

L’abbiamo conosciuta nella seconda edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si presentò come cantante. Parliamo di Marta Gerbi, ve la ricordate. Ecco cosa fa oggi.

Marta Gerbi partecipò alla seconda edizione di Amici e – dopo un lungo giro – è ritornata al programma più famoso d’Italia.

Come dichiarato dalla stessa Maria De Filippi, in una intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In, la donna ora fa parte dei coach vocali della scuola e insegna anche ai ragazzi.

Marta Gerbi, l’esperienza ad Amici

Era il lontano 2002, quando Marta Gerbi partecipò ad Amici di Maria De Filippi, presentandosi alle audizioni come cantante. Non vinse il programma, ma la ragazza – che oggi è una donna – lasciò il segno.

Al tempo, si classificò settima, infatti, e fu un bel risultato per la ragazza che, sin da piccola, si era dedicata anima e corpo alla musica, studiando anche pianoforte.

Dopo la sua partecipazione al popolare talent show, proseguì il suo percorso nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a Domenica In e Maurizio Costanzo Show, in qualità di cantante e ballerina.

In questi anni, non ha trascurato lo studio: si è, infatti, laureata all’Università di Tor Vergata.

Marta, che cosa fa oggi?

La ragazza non è stata dimenticata dalla signora della TV e, il segno che lei ha inciso nella sua partecipazione al programma, Un è stato riconosciuto dalla stessa Maria De Filippi anni dopo, tanto che l’ha voluta nella scuola di Amici in qualità di insegnante di canto.

Non è tutto: attualmente, la vocal trainer è sposata con il chitarrista Astor Mortis e, dalla loro unione, è nata una figlia che hanno chiamato Lelia.

La donna, al momento, sarebbe nuovamente incinta, secondo quanto possiamo apprendere dalle parole di Maria:

“Questa aveva fatto amici tanti, tanti anni prima. Me la ricordavo, quando l’ho vista era incinta. Mi ha spiegato che insegna canto ai ragazzi”

ha detto la De Filippi, che ha aggiunto:

“Io ero molto contenta. Ha lavorato con me e mi ha fatto molto piacere. È tornata dove era partita e mi ha fatto veramente piacere“.

Insomma, un ritorno a casa che ha fatto piacere ad entrambe.