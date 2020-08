Dal visino dolce e simpatico, Maria Grazia Testaferrata oggi è completamente diversa. L’ex talento di Amici ormai è una donna

Maria Grazia Testaferrata è stata una delle concorrenti di Amici 4. Voce potente, simpatia incredibile e ironia da vendere: caratteristiche che le permisero di farsi apprezzare, sia dai professori, sia dai telespettatori.

Sono passati tanti anni dalla sua partecipazione alla scuola più seguita del piccolo schermo, ma oggi che fine ha fatto? Continua a cantare? Se siete curiosi, continuate a leggere questo articolo.

Maria Grazia Testaferrata, l’esperienza ad Amici

La giovane partecipò ad Amici 4, edizione che fu vinta da Antonio Spadaccino. Nonostante non raggiunse il podio tanto desiderato, Maria Grazia non ha mollato e non ha abbandonato la sua più grande passione: il canto.

Il programma di Maria De Filippi, infatti, è stato per lei un ottimo trampolino di lancio, un’esperienza edificante ed importante che le ha fatto ulteriormente capire quanto la musica fosse importante nella sua vita.

Maria Grazia, che fa oggi?

Oggi Maria Grazia è una donna e una madre: la ragazza, infatti, ha avuto una figlia. Non solo: l’ex allieva di Amici, inoltre, continua a cantare, sia in progetti solisti che con vari gruppi nei quali presta la propria voce.

Si è sposata, ha una bambina e ha un look alquanto rock: inoltre, la Testaferrata ha perso anche diversi chili ed è dimagrita un bel po’, da come la ricordiamo al tempo della sua partecipazione alla quarta edizione di Amici di Maria De Filippi.

Oggi, infatti, sfoggia un look grintoso, con capelli corti e trucco da rockstar. Quando non lavora e non è impegnata in progetti musicali, la cantante ama trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia e dedicare le sue energie alla figlia.

Speriamo di poterla rivedere in TV e riascoltare la sua bella voce, magari anche ospite nelle prossime edizioni di Amici.