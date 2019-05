Amici è iniziato col botto. La finale ha radunato tanti volti noti del mondo Mediaset: ma solo uno degli allievi ha potuto alzare la coppia, ecco chi

E dopo mesi di prove, puntate e polemiche anche questa edizione di Amici è giunta al capolinea. Finalmente i 4 finalisti hanno potuto ostare a 360° il proprio talento davanti a giudici di eccezione per la finale: Michelle Hunziker, l’immancabile Loredana Bertè, Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e la bellissima Ilary Blasi.

Amici, ecco chi ha vinto la 18esima edizione

Una puntata iniziata col botto d’emozioni. La conduttrice Maria De Filippi per salutare e fare un in bocca al lupo ai suoi finalisti ha organizzato dei piccoli discorsi ad ognuno di loro elencando le loro peculiarità e il motivo per cui è stata molto contenta di poter avere dei talenti come loro nella sua scuola.

Amici mette in vetrina ogni anno dei talenti fuori dal comune ed è proprio per questo che, soprattutto i ballerini, hanno diverse proposte lavorative quando escono dalla scuola.

Amici: primo, secondo, terzo e quarto classificato

Ovviamente, dopo le prime esibizioni sono partite subito le classifiche che il televoto e quindi i telespettatori hanno deciso guardando da casa. Chi la gente ha votato? Al 4 posto si è classificato subito Rafael. I voti dei professori e dei giudici speciali hanno ribaltato la classifica e l’ultimo è risultato essere così Vincenzo.

Poi è stato eletto, dopo altre esibizioni, il primo finalista: Alberto. Dopo, quindi, è stato doveroso fare uno spareggio tra Giordana e Rafael. Per il televoto tra Giordana e Rafael sarebbe andata la cantante e Cannito e Vessicchio hanno confermato l’andamento e hanno mandato Giordana.

Rafael ha festeggiato la vittoria del banco di danza. La finalissima si è quindi giocata tra il grande tenore Uro e la voce rauca di Angi. Dopo un duro duello di inediti e cover, si è aggiudicato il primo posto Alberto. Il premio Tim di 20mila euro è stato assegnato ad Alberto. Banca cinque ha regalato un contratto a Rafael presso una compagnia spagnola e a Tish una borsa del valore di 30mila euro. Il Premio della critica di 50mila euro se lo è aggiudicato Giordana.

4 Posto: Vincenzo

3 Posto: Rafael

2 Posto: Giordana

1 Posto: Alberto