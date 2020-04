Amici, addio ad uno dei prof più amati della scuola: ‘Incomprensioni con Maria De Filippi’

Amici, un amatissimo professore abbandona la scuola di Maria De Filippi: la conduttrice si ritrova con una persona in meno la prossima edizione

Un’edizione davvero particolare questa di Amici 2020 che ha visto molti professori della scuola protagonisti dell’edizione. Sicuramente essere un professore della scuola non è per niente facile ma sopratutto è una grande opportunità che pare che ha uno dei professionisti di questa edizione non voglia comprendere.

Maria De Filippi contro i professori

Si è appena conclusa un’altra edizione spettacolare di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice infatti si è scontrata spesso con parecchi professori che hanno occupato il posto all’interno della scuola. In particolare però chi ha avuto problemi è stato proprio il professore Timor che a quanto pare ha avuto non pochi problemi con Nicola. Il ragazzo infatti ha attaccato fin da subito il professore invitando spesso e volentieri a parlare in italiano e non in inglese. Ma questa non è stata l’unica volta, pare infatti che Timor sia stato attaccato su diversi fronti.

A mostrare l’astio tra il ballerino e il professore è stata proprio l’ultima puntata, dove Nicola è stato eliminato. Tutti i professori della scuola si sono alzati in piedi per rendergli omaggi, tranne Timor e la Celentano.

Timor e il brutto gesto a Nicola

Il giovane infatti nell’ultima puntata ha dovuto abbandonare lo studio di Amici ringraziando uno ad uno ogni professore. Ma a quanto pare la conduttrice non ha apprezzato per niente il gesto scortese da parte della Celentano e di Timor, che al suo saluto non si sono alzati in piedi.

Il professore infatti non si è degnato di salutare il giovane, ma ha voluto sottolineare il suo pensiero sui social:

“Per tutti coloro che stanno parlando del momento ‘standing ovation’ durante la finale della trasmissione…“Il rispetto va guadagnato e non è dovuto“.

Un chiaro riferimento al ballerino Nicola con cui ha avuto diversi battibecchi durante l’edizione.

“Fondamentalmente è qualcosa che ti guadagni. Per me fare una standing ovation significa avere molto rispetto per te o una sincera ammirazione per la performance che ho appena visto” ha spiegato il professore. La frase finale non lascia ulteriori dubbi: “Io non fingo mai“.

ha concluso il professore.