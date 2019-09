‘Maria De Filippi non è umana’: Laura Torrisi rivela le sue impressioni sulla conduttrice di Amici Celebrities

‘Maria De Filippi non è umana’: Laura Torrisi rivela le sue impressioni...

Già da qualche settimana è partito il nuovo programma di Maria De Filippi, Amici Celebrities. Il programma prevede infatti la presenza di alcuni vip che si sfidano tra di loro, tra canto e ballo. Molte sono le celebrità che hanno partecipato al programma tra cui anche la bravissima Laura Torrisi.

Laura Torrisi la confessione su Maria De Filippi

Anche Laura come gli altri componenti della sua squadra, si è sfidata con i suoi compagni a suon di canzoni e balli. La stessa infatti, nella scorsa puntata ha cantano, sbalordendo il pubblico, con la sua voce, la bellissima canzone “Nonno Hollywood“. Un brano molto importante per l’attrice anche perché ricorda il suo dolce nonno.

Prima di entrare però, nella scuola di Amici, l’attrice ha dovuto però affrontare, come tutti i suoi compagni, un piccolo colloquio con la padrona di casa Maria De Filippi.

Laura Torrisi:” Maria non è umana”

L’attrice ha parlato infatti, dell’incontro con Maria De Filippi prima di entrare a far parte della scuola di Amici Celebrities. Un incontro speciale che la stessa attrice ricorda molto bene:

“Non riuscivo a guardarla negli occhi. La stimo da sempre e ora ancor di più, non è umana! È un cyborg, riesce a pensare e fare mille cose in pochi secondi”.

La stessa dice sostiene appunto, che la presenza di Maria è stata fondamentale per lei, una spinta essenziale per partecipare al talent insieme alla sua piccola Martina. Pare infatti che proprio Laura avesse inizialmente, dei dubbi sul partecipare o meno al programma di Canale Cinque. Inizialmente Laura quasi d’istinto, ha cercato di rifiutare l’incarico per una sua paura molto grande.

“Ero molto titubante: l’istinto era di rispondere un no a causa della mia paura nell’affrontare il palco, il pubblico, ma Martina e Maria mi hanno convinto!”.

L’attrice infatti avrebbe inizialmente rifiutato per paura del pubblico, ebbene si, Laura nonostante sia un attrice apprezzata e di successo, pare che abbia estremamente paura del palco. Un ansia che però hanno riuscito a placare sia la figlia Martina che la stessa Maria De Filippi.