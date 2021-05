Amici, cantante fa coming out a pochi giorni dalla finale del talent

Il talent di Maria De Filippi ha fatto nascere tanti cantanti di successo e ballerini di alto livello. Solo oggi arriva il coming out inaspettato.

Tanti i ballerini e i cantanti di successo passati per la scuola di Amici. A fare coming-out è un talento che solo oggi ha deciso di togliere la maschera a dire la verità sul suo orientamento sessuale.

Dovrebbe essere un concetto superato, al giorno d’oggi, quello di coming out. Eppure c’è ancora un retaggio nella nostra cultura che richiede ‘chiarezza’ sul proprio orientamento sessuale, cosa che dovrebbe rimanere nella sfera personale.

Amici, talento fa coming out a pochi giorni dalla finale

La trasmissione di Maria De Filippi, Amici, ha dato modo di far crescere e maturare tantissimi talenti sia nel mondo della danza che in quello della musica. Ad oggi il programma continua a fare grandi ascolti proprio grazie alla passionalità che ci mettono dentro allievi e professori. La stessa Maria ama veder nascere delle stelle.

Il talent show è giunto alla sua ventesima edizione e sabato vedremo finalmente la finale e quindi l’incoronazione del vincitore. Tra questi, un ex allievo del programma ha deciso di fare oggi coming out.

Manuel fa coming out

Stiamo parlando di Manuel Aspaldi, cantante della sesta edizione del talent show. Ospite quest’oggi ad Ogni mattina, programma condotto da Adriana Volpe, l’ex talento ha deciso di rivelare la verità

“Sono gay. la mia famiglia mi ha sostenuto sin dal primo giorno. Quando si è sottoposti al giudizio delle persone, si ha paura di deluderli. Spesso vieni molto discriminato, come mi è successo da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono, perchè io non sono sbagliato“.

Manuel ha poi aggiunto:

“Dirlo alla propria famiglia è importante. Per me è stata una liberazione. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia molto open mind (aperta di mente ndr.), che mi ha accolto come se non fosse successo niente“.

Il cantante ha rivelato di averlo detto per la prima volta ad una amica e poi alle sorelle:

“Loro mi hanno abbracciato e mi hanno detto: ‘Per noi sei speciale a prescindere’“.

Manuel fu eliminato alla quarta puntata del serale, classificandosi al decimo posto. Per chi non lo ricordasse, Manuel partecipò all’edizione vinta da Federico Angelucci, che riuscì a battere in finale Karima.