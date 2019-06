Amici, addio ad uno dei professori più amati: ecco chi lo sostituirà

Amici di Maria De Filippi subirà diversi cambiamenti nella prossima edizione. Ecco quali dei professori abbandonerà e chi prenderà il suo posto

Tra pochissimo avranno inizio i casting per la prossima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, il talent-show di Canale 5, che arriverà con grandi risultati alle spalle alla sua diciannovesima edizione consecutiva, e frattanto sono emerse le prime anticipazioni tv.

Amici, un abbandono e un arrivo probabile

Secondo quanto è stato riportato da “361 Magazine’ l’opinionista Alfonso Signorini sostituirà il professore di canto Alex Britti nel ruolo di insegnante.

A regalargli questo trampolino di lancio la De Filippi, immediatamente dopo il successo riscosso nel corso delle sue lezioni tenutesi con i giovani talenti di “Amici 18“.

Si preannunciano quindi già delle grandi novità, per la prossima edizione del talent-show prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Annata d’oro per Alfonso Signorini

Ma non è tutto per Signorini. Il direttore di Chi. Difatti la notizia arriva come una bomba e nessuno se la sarebbe mai aspettata.

Quasi sicuramente co-condurrà la prossima edizione del “Grande Fratello Vip”, in collaborazione con la conduttrice Alessia Marcuzzi e non insieme alla moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi.

Inoltre la quarta edizione del “Grande Fratello“, in versione “Very Important People“, è prevista per il prossimo mese di settembre.

Insomma, un’annata d oro per Alfonso che ha ottenuto vari incarichi importanti nel corso di questa stagione.

Grandi incarichi per un grande uomo

D’altronde, Alfonso Signorini ha la fama di un grande uomo, che sa motivare i ragazzi e dar loro il supporto necessario.

Non si risparmia anche nelle critiche : non ha peli sulla lingua il nostro Alfonso, che quando deve dire qualcosa si fa guidare dalla sua sensibilità e dal suo esser diretto.

Nel mondo dello spettacolo è difficile trovare personalità come lui e la De Filippi ne ha approfittato per inserirlo nel suo cast della prossima stagione del celebre talent di ‘Amici‘

Complimenti, Alfonso!