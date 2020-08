Ad Amici s’innamorò di una ragazza: a 36 anni Manola è un’altra persona

Manola Moslhei partecipò alla quinta edizione di Amici di Maria De Filippi. A distanza di molto tempo, l’ex concorrente del talent show ha rivelato – mediante i suoi canali social – di aver rischiato di perdere la vita a causa di un brutto incidente.

Un fatto increscioso che ha raccolto subito l’attenzione dei suoi follower. Una ragazza solare e sorridente che abbiamo conosciuto in TV e che nel programma della signora della tv ha dimostrato di avere una bellissima voce, dietro la quale si nascondeva un carattere grintoso.

Manola ha rischiato di perdere la vita, a causa di un incidente stradale. Sui social, l’attuale speaker radiofonica ha spiegato l’evento che quasi le faceva perdere la vita:

ha sottolineato la Moslhei.

E poi ha aggiunto:

“Non trascinatevi mai oltre i vostri limiti, lavorate per vivere piuttosto ma non vivete per lavorare, amatevi prima di tutto e tutti senza trascurare i segnali che il vostro corpo vi manda e se bevete o avete sonno o non siete semplicemente in grado di farlo NON METTETEVI ALLA GUIDA MAI, e dico MAI, è da incoscienti è da stupidi è da folli e da ingrati”