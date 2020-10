Amici, ricordate Maddalena? Oggi un’altra persona, sparita dalla Tv: ecco cosa fa per vivere

Una voce magnifica che non ha avuto il successo meritato dopo il talent. Stiamo parlando di Maddalena Sorrentino cantante della 4 edizione.

Ve la ricordate Maddalena Sorrentino? Partecipò alla quarta edizione di Amici di Maria De Filippi, ma – finito il programma – di lei si è saputo ben poco. Ecco cosa fa oggi.

Tra i vari ragazzi che hanno partecipato alla popolare scuola di Amici, c’è stata anche Maddalena Sorrentino. La giovane prese parte alla quarta edizione del talent show, condotto da Maria De Filippi e lì dimostrò di avere tutte le carte in regola per diventare una grande artista.

Nonostante una voce degna di nota, dopo il programma, e qualche apparizione qua e là, di Maddalena non si è saputo più nulla. Scopriamo insieme cosa fa oggi.

Maddalena Sorrentino, l’esperienza ad Amici

Era il 2005, quando Maddalena Sorrentino partecipò alla quarta edizione di Amici di Maria De Filippi. La giovane, grazie alla sua bellissima voce, riuscì a entrare nella scuola più famosa e seguita d’Italia.

La cantante arrivò a un buon punto del programma, a un passo dalla finale, in quanto non si aggiudicò l’ambita maglietta che avrebbe potuto portarla alla vittoria.

Ciononostante, Maddalena non ha rinunciato ai suoi sogni, anche perché cantare era una passione che non poteva essere lasciata nel cassetto.

In tanti, si sono chiesti cosa faccia ora, a undici anni di distanza dalla sua partecipazione al programma. Qualcosa abbiamo saputo…curiosi?

Maddalena Sorrentino, che cosa fa oggi?

Dopo Amici, per Maddalena non si sono aperte le porte della discografia italiana.

C’è anche da dire che, al tempo, il talent non fungeva – come adesso – da cassa di risonanza nel mondo della musica per i cantanti che vi transitavano.

Pertanto, Maddalena ha continuato a cantare, pubblicando il singolo Questione di rispetto, anche se non è stato sottoposto a promozione tale da diventare eventualmente una hit.

Dando uno sguardo al suo profilo Instagram, possiamo notare che la Sorrentino canta ancora, dedicandosi a feste, matrimoni ed eventi che si svolgono in diverse location.

Inoltre, pare che Madda si sia realizzata anche nella vita privata: si sia sposata e che abbia due belle bambine.