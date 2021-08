La Cuccarini ama parlare con i suoi fan sui social e nelle scorse ore ha aperto il box delle domande, dove ha confermato il nuovo ruolo ad Amici 21 che la vede nel corpo docente di canto.

Lorella è finalmente pronta ad affrontare questo nuovo incarico ad Amici 21.

Il talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, sta per tornare con tantissime novità e soprese a partire dall’addio di Arisa e l’arrivo di Raimondo Todaro: scopriamo di più.

Lorella Cuccarini ad Amici: le novità

Nella prossima edizione di Amici 21, Lorella Cuccarini ricoprirà il ruolo di insegnante di canto.

Per questo, la diretta interessata ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower, su Instagram.

Tra queste, un utente, le ha domandato se fosse vera la notizia e la risposta della donna non si è fatta attendere:

“È stata una richiesta persona di Maria e di Maria mi fido ciecamente, Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile”.

C’è da precisare che nel talent show di Canale 5, non è mai accaduto che un docente abbia ricoperto due discipline.

Amici di Maria De Filippi: le novità

La conferma del nuovo ruolo di Lorella Cuccarini è una grandissima sorpresa. .

Anche se in moltissimi hanno ancora tantissimi dubbi sull’insegnante.

Ma non molti sanno che lei ha inciso il primo brano a soli 20 anni, ha fatto sei album, 15 singoli, due dischi di platino, un disco d’oro, la partecipazione a cinque musical dove ha cantato dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante.

Insomma, una grande carriera che molto probabilmente i più giovani non sanno.

Nella prossima edizione di Amici 21, Arisa non parteciperà al programma per motivi personali, una terribile notizia per i telespettatori del talent che l’hanno sempre supportata con grande affetto.

