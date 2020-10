Amici, ricordate Lauren? Oggi super sexy sui social: la ballerina mostra le curve

Bella, brava e dal sorriso contagioso. Parliamo di Lauren Celentano, ballerina americana che abbiamo conosciuto grazie ad Amici. Ma cosa fa oggi?

Lauren Celentano ha partecipato ad Amici 2017 ed è arrivata al quarto posto nella finale del programma.

Dotata di un talento grintoso e di un’energia incredibile, la ballerina ha colpito tutti, forse un po’ meno Alessandra Celentano.

Dopo tre anni dalla fine dell’edizione del popolare talent show al quale ha partecipato, in molti si sono chiesti che fine avesse fatto la danzatrice a stelle e strisce. Curiosi di saperlo?

Lauren Celentano, l’esperienza ad Amici

Riuscì ad arrivare al quarto posto nell’edizione 2017 di Amici.

Amata dal pubblico per la sua incredibile voglia di ballare e per la sua innata simpatia, Lauren Celentano conquistò il cuore del pubblico del piccolo schermo, quando si sedette tra i banchi del famoso talent show di Maria De Filippi.

Iniziò a studiare danza quando aveva solamente 4 anni e, per 15 anni, si è fatta le ossa, ballando in ogni ingaggio possibile.

Per Alessandra Celentano, però, non era dotata di una fisicità adatta per ballare:

“Non ha la forma fisica giusta, la forma fisica che hanno le altre ballerine”.

Eppure, Lauren ne ha fatta di strada, a discapito delle critiche della maestra.

Lauren, cosa fa oggi?

Dopo aver partecipato a tanti stage in Italia, Lauren ha deciso di fare un passo indietro – o, in avanti, volendo – ritornando in America. La ballerina è stata ingaggiata – come presenza fissa – nel musical A Bronx tale.

Anche se è stata molto apprezzata in Italia, la giovane ha preferito tornare in madre patria e cimentarsi in nuove esperienze che le permettessero di coniugare la sua passione per il ballo con la musica.

Spesso, infatti, pubblica foto su Instagram che la raffigurano prender parte al musical, che sta ottenendo un ottimo successo. Ma non manca anche di condividere scatti privati in cui mostra le sue bellissime curve.