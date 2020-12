Amici, ricordate Katia? Oggi è diversissima: ha cambiato vita – FOTO

Ve la ricordate Katia Ancelotti? La figlia di Carlo ha abbandonato il canto e oggi è totalmente cambiata.

Partecipò alla terza edizione di Amici di Maria De Filippi. Ci troviamo nel lontano 2003. Al tempo, la giovane entrò nella scuola come cantante. Figlia del famoso Carlo, dopo quella esperienza ha accantonato la sua passione per la musica.

La ragazza oggi è sposata e ha cambiato completamente la sua vita. Ecco cosa fa oggi.

Katia Ancelotti, l’esperienza ad Amici

Era il 2003 quando Katia Ancelotti prese parte ad Amici. La giovane non disse a nessuno che era figlia di Carlo, noto allenatore di calcio.

Ciononostante, la notizia iniziò a circolare e la verità venne a galla. In una intervista a La Gazzetta dello Sport rivelò che:

“Quando mi ero presentata ad Amici soltanto gli autori sapevano chi ero, i ragazzi no. Poi si è saputo. La gente può pensare quello che vuole, io non ho paura: con il canto non si può bluffare”.

Del padre disse:

“Mi ha insegnato tutto quello che so. Ho un’ adorazione per lui. Soprattutto l’ umiltà, gliene sarò grata per sempre”.

La giovane – che aveva ereditato la passione per il canto dalla nonna, che si era dedicata alla lirica – riuscì a varcare la soglia della scuola.

Nel talent show non riuscì a permanere molto, in quanto fu battuta, tramite sfida, da una concorrente esterna.

Katia, ecco cosa fa oggi

Dopo Amici, Katia ha messo da parte la musica. Si è dedicata alla famiglia ed è convolata a nozze con Beniamino Fulco, per amici Mino.

I due si conobbero in una discoteca di Parma e da lì non si sono detti più addio. Il matrimonio si tenne nella basilica benedettina di Sant’Angelo in Formis, a Capua.

Dalla loro unione, sono nati due figli che hanno chiamato, rispettivamente, Alessandro e Andrea.