Amici, vi ricordate Giulia Ottonello? Oggi è irriconoscibile: ecco com’è l’ex vincitrice del talent

Ciao a tutti voi, per serie questioni personali avevo scelto di prendere una pausa dai social. Nelle ultime settimane poi è successo quello che in tutto il mondo ha stravolto completamente la realtà che conoscevamo prima. Ed è proprio in questo tempo di grandissima #EmergenzaSanitaria che ci fa vivere tutti in #quarantena, in una serata dove cerco di aggrapparmi alla mia #forza e soprattutto alla mia #creatività , scelgo di tornare invitando, nel mio piccolo, tutti a restare in casa il più possibile. Può sembrare faticoso essere così isolati ma quello che sta accadendo è ben più grave della nostra minima “fatica” quotidiana. Tutti noi abbiamo tanta paura, tutti noi speriamo che questa vera e propria battaglia finisca il prima possibile e che “vada tutto bene” come molti scrivono in questo periodo di crisi. Gli animali non vanno maltrattamenti ed abbandonati mai, neanche ora, anzi, chi ne ha come me deve ritenersi fortunato perché può dare e ricevere affetto e cura senza alcun timore. #Stiamoacasa , distanti ma uniti…il mondo e la sua natura vanno avanti, ci fanno capire ora più che mai quanto siamo piccoli e quanto sarebbe importante riconsiderare davvero le nostre priorità. Chissà se questo periodo storico ci porterà a nuove consapevolezze oppure no. Quante domande…chissà. Un GRAZIE infinito a chi sta combattendo in prima linea🙏…noi fragili e forti continuiamo a resistere. #RiflessionidaQuarantena #unabbracciovirtualeatutti❤️ #GoVegan