Amici, ricordate Giulia? Oggi si fa fatica a riconoscerla, ecco che fine ha fatto

Ciao! Come state passando il vostro fine settimana? Questa foto era uno dei #selfie che avevo tenuto da parte per il nuovo video della #rubrica settimanale #MyMinaRoutine …ma come forse qualcuno di voi avrà notato per il momento nessun video questa settimana. Il motivo è che nel brano che sarebbe dovuto uscire mercoledì, partecipano nuovamente diversi musicisti super bravi che fanno parte dell’orchestra del #Teatro #CarloFelice di #Genova ma questa volta il benestare dal sovrintendente non è ancora arrivato. Sperando che arrivi presto vi invito intanto a fare un salto sul mio canale YouTube dove trovate tutti i video di #myminaroutine nella #playlist dedicata. Non perdeteveli perché l’avventura di questa rubrica sta quasi volgendo al termine… e la prossima settimana avremo un ospite simpaticissimo 😁! Vi mando un abbraccio ed a presto!