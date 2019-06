Maria De Filippi, Giordana ‘Ha sofferto di disturbi alimentari’ dopo Amici la confessione

Amici di Maria De Filippi, Giordana Angi, la terribile confessione della mamma a DipiuTV: “Ho dovuto portarla da uno psicologo”

La bravissima cantautrice Giordana Angi, arriva seconda al talent di Amici, ha raccontato una verità scioccante. La cantante, dopo la bellissima esperienza nella scuola più seguita d’Italia, Amici di Maria De Filippi, ha raccontato alcuni drammi che ha vissuto prima dell’esperienza in tv.

La brava Giordana, all’interno della scuola si è sempre mostrata con un carattere molto forte, ma in realtà dietro quella corazza nascondeva delle vere e proprie fragilità. La cantante non ha mai nascosto però questo suo lato molto sensibile e fragile, tanto che spesso lo ha manifestato nelle sue canzoni. La ragazza infatti, ha dovuto lottare con alcuni demoni che purtroppo stavano prendendo il sopravvento.

Giordana Angi disturbi alimentari

La bella cantante apprezzata per la sua voce e soprattutto per i suoi bellissimi testi, non ha passato un infanzia facile. La giovane cantante infatti, ha dovuto affrontare un momento molto duro durante la sua vita, ovvero la separazione dei suoi genitori.

Un duro colpo per Giordana, che non ha preso per niente bene questa decisione dei genitori. Questo momento molto difficile, ha portato la giovane a soffrire di disturbi alimentari molto gravi, confessa la madre della giovane a Di PiùTV.

Il padre della cantautrice avrebbe deciso di non rivedere più le sue due figlie facendo cadere la cantante, in una vera e propria crisi. La stessa mamma di Giordana, ha infatti confessato:

“Alternava anoressia e bulimia: c’erano periodi in cui smetteva di mangiare e perdeva molti chili e altri in cui si ingozzava sino a stare male. Io cercavo di aiutarla in tutti i modi. L’ho portata da uno psicologo, la stimolavo a uscire, a fare sport. Ma non è servito a molto: per due anni Giordana è stata malissimo. Poi, a poco a poco, ha trovato la forza per risollevarsi”.

Nonostante il periodo buio, Giordana è riuscita a risollevarsi e a ripartire di nuovo grazia anche alla musica e all’esperienza nella scuola di Amici.