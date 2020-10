Amici, ricordate Gigi Garretta? A 44 anni ha cambiato vita

View this post on Instagram

BALLI PROIBITI In scena tra un po’!🤣🤣🤣 Dedicato al piccolo Einstein che alberga in ogni componente del @comitatotecnicoscientifico! Nonostante i centri storici siano stracolmi e le spiagge invase da teli mare! Chiudiamo le discoteche! @oldfashionmilano @samsarariccione @samsarabeach @papeetebeach @banacherclub @tabata.sestriere @discoteca_fellini @fipe_puglia @villadelleroseofficial ❤️❤️❤️❤️