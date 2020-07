Riconoscete questa bella bimba? Oggi è una nota cantante nata ad Amici

Qui era solo una bambina, oggi è una star di Amici: l’avete riconosciuta? Scopriamo insieme di chi si tratta

Nella foto in evidenza è una bellissima bambina sorridente e allegra, ignara che un giorno sarebbe diventata un volto amato della musica italiana. Prima di salire sul podio di Amici ne ha fatta tanta di strada e ora è una delle cantanti più seguite e apprezzate nel nostro Paese.

Di chi stiamo parlando?

Amici, la vincitrice della passata edizione

La 19° edizione di Amici di Maria De Filippi ha visto trionfare Gaia Gozzi. La cantante emiliana è riuscita a conquistare tutti con la sua splendida voce e per il suo fascino. Nata da madre brasiliana e padre italiano a Guastalla (Reggio Emilia), sin da piccola dimostra la sua passione per la musica. Partecipa alla decima edizione di X-Factor , entrando a far parte del team di Fedez, e si classifica seconda.

Insomma, dopo la vittoria al noto talent show, la giovane ha dimostrato di aver un grande talento e il suo ultimo brano è un vero tormentone in radio. Il singolo Chega, infatti, ha già centrato il Disco di Platino.

L’intervista a Gaia Gozzi

Di recente, la vincitrice del talent show di Canale 5 ha rilasciato una intervista nella quale non ha potuto fare a meno di ringraziare la padrona di casa, Maria De Filippi. La vittoria è stata una svolta per la sua carriera artistica. A tal proposito, al Corriere della Sera Gaia Gozzi ha affermato:

“Nessuno mi considerava più, è lì che ho capito che avrei fatto questo perché lo sentivo come necessità. “Non ero troppo sicura delle mie canzoni e se non sei il primo a difendere la tua musica, non lo farà di certo qualcun altro”

E poi ha aggiunto:

“quando ho chiuso quei brani come me li ero immaginati, riascoltandoli in macchina mi sono detta ‘Ecco, sono io, al 100 per cento'”.