Amici: spunta una foto vecchia di Rosa e della Celentano, le liti erano una farsa?

E’ comparso uno scatto inedito che ritrae la ballerina Rosa Di Grazia e l’insegnante di danza Alessandra Celentano. Le due si conoscevano già.

In questi giorni sta circolando una foto che ha lasciato i fan di Amici davvero increduli.

Nello scatto compaiono Alessandra Celentano e Rosa insieme, sorridenti, prima di quest’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Ora molti delle spettatori chiedono spiegazioni sulle liti avvenute nel corso del programma, sono state tutte montate per fare ascolti?

La foto inedita di Rosa e Alessandra Celentano

Da qualche giorno circola in rete uno scatto che i telespettatori di Amici di Maria De Filippi non avevano mai visto prima.

Nella foto in questione sono ritratte Rosa e Alessandra Celentano mentre si abbracciano sorridenti.

Da quanto trapela, pare che l’insegnante di danza classica stimasse la ballerina e che questo buon sentimento fosse reciproco.

Ecco la foto in questione che sta facendo il giro del web

Le loro liti ad Amici erano una farsa?

Dopo la pubblicazione dello scatto, sono in tanti a temere che le liti tra le due donne avvenute nel corso dell’ultima edizione di Amici 20 fossero state montate ad arte dalla produzione per aumentare gli ascolti nel talent show.

Gli anni precedenti, infatti, sono stati deludenti in fatto di audience. Quest’anno, invece, il talent show ha fatto un vero e proprio record. Si è trattata, infatti, di una delle edizioni più viste dai tempi di Marco Carta e Alessandra Amoroso, e di una delle finali più seguite dai tempi di Stash.

Non sarebbe la prima volta che la produzione organizzi scontri farsa, come quelli che avverrebbero tra Gemma galgani e Tina Cipollari nel corso del trono over di Uomini e donne.

E’ davvero tutto finto? I fan attendono risposte!