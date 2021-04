Amici, un ex prof nel cast di Beautiful: la clamorosa scoperta

Una scoperta davvero incredibile. Un ex prof di Amici, talent di Maria De Filippi, è finito nel cast di Beautiful: il retroscena.

Un talento come il suo non poteva passare a lungo inosservato. Ad Amici ha ricoperto un ruolo di spicco. Ancora oggi si ricorda il suo prestigioso contributo nel talent ma di certo ha spiazzato la sua partecipazione alla nota soap americana.

Una notizia rivela solo di recente e arriva del tutto inaspettata. Nessuno avrebbe mai detto che l’ex prof poteva finire nel noto cast d’oltreoceano. Attualmente, nella soap-opera Steffy è in crisi, dopo aver avuto delle gravi e pesanti critiche da Brooke. La ragazza vuole dire la verità sul bacio all’ex marito ma è combattuta perché Liam non vuole.

Amici, ex prof nel cast di Beautiful

I tira e molla di Liam, Steffy e Hope stanno appassionando i telespettatori. Ma Amici cosa c’entra? Il talent in qualche modo c’ha messo lo zampino. Mentre la figlia di Ridge è sempre più intenzionata a riprendere la storia con l’ex, salta fuori un retroscena inaspettato.

C’entra un famoso e amatissimo prof del talent di Maria De Filippi. Di chi stiamo parlando? Dell’amatissimo Beppe Vessicchio.

Sembra un connubio piuttosto strano, quello tra Vessicchio e Beautiful eppure un legame con la soap c’è stato.

Vessicchio e il legame con Beautiful

Anche lui è nel cast tecnico della soap opera di Canale 5. Non ha cambiato lavoro e di certo non parteciperà alla soap come attori (magari nei panni di Ridge Forrester) ma è riuscito a dare il suo contributo tecnico al cast e alle storie. Com’è già noto, la storica colonna sonora Tutti Beautiful è stata composta da Colombo e utilizzata dal 1990 al 2011, Vessicchio non c’entra.

I temi di sottofondo alle scene però erano di produzione italiana, alternati di tanto in tanto a quelli originali degli Stati Uniti. Ed erano composti appunto dallo stesso Colombo insieme ad Adele Musso, Cinzia Cavalieri e dall’indimenticabile ex prof del talent Beppe Vessicchio. Dal novembre del 1993 però si iniziarono ad utilizzare solo i sottofondi musicali della versione originale.

Oltre 30 anni fa quindi Vessicchio ha prestato il suo talento musicale alla soap e forse non immaginava sarebbe diventate una delle più longeve.