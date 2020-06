Ex protagonista della scuola di “Amici di Maria De Filippi” ruggisce contro Stefano De Martino e lancia pesanti insinuazioni sulla carriera artistica e televisiva del ballerino.

Valerio Pino torna all’attacco più agguerrito che mai. Era già successo in passato, ma mai con tale veemenza. Questa volta l’opinione dell’ex ballerino di Amici è stata brutale, quasi a rasentare la denigrazione.

I gossip attorno a Stefano De Martino, conduttore ed ex ballerino del talent show di Canale 5, si infiammano ora dopo ora. Oltre ad esser bersaglio dei più importanti magazine di gossip, per via del break up con Belen Rodriguez, il trentenne napoletano ha ricevuto nuove efferate accuse.

Valerio Pino brutalizza Stefano De Martino: accuse shock e insinuazioni inquietanti

Dotato di grande spudoratezza e perspicuità, Valerio Pino ha dato la stura a una filippica di parole mai dette. Attraverso un’intervista rilasciata a TvLo – La web tv senza filtri, il trentanovenne calabrese ha svilito e screditato l’iter professionale di De Martino:

“Di Stefano De Martino non penso, cosa dobbiamo pensare? Facciamo un applauso a Stefano De Martino, ha saputo gestire molto bene e sono sanamente invidioso, perché grazie ad una serie di situazioni è riuscito ad avere un posto in Rai come conduttore… “

Insinuazioni sconvolgenti che lasciano trasparire una totale assenza di stima e ammirazione nei confronti dell’ex collega. Valerio Pino, infatti, è stato particolarmente esplicito nei suoi contenuti:

“Grazie all’accoppiata con Belen Rodriguez e ad una serie di cose è riuscito, anche senza spiccare in eccellenza né nella danza né in un carisma particolare, né in una dialettica, è arrivato dove è arrivato perché ha Maria De Filippi alle spalle e conosce le persone giuste. Non è stato scelto per meritocrazia, per bravura ma diciamo che il merito è di altri”.

Alla luce di tali perspicue dichiarazioni, Stefano De Martino si scomoderà per replicare? Le esplicite insinuazioni di Valerio Pino potrebbero danneggiare la sua immagine e la sua reputazione?