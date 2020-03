Coronavirus, cantante di Amici sottoposto al tampone ‘Non sto bene’: la paura dei fan

Un brutto colpo per i fan del celebre talen show di Maria De Filippi. Un cantante di Amici ha fatto proprio in questi giorni il tampone

Una situazione davvero drammatica quella che sta vivendo l’Italia a causa del Corona Virus. Sembrava solo un influenza, ma a quanto pare il virus fa molti più danni di quanto non immaginiamo. Nelle ultime ore infatti anche nella scuola di Amici di Maria De Filippi la situazione è diventata complicata.

Amici, un cantante contagiato

A quanto pare infatti il Corona Virus pare che sia arrivato anche nella scuola dei giovani ballerini e cantanti. Un noto cantante della scuola infatti ha annunciato di non sentirsi bene. La preoccupazione sopratutto in questo periodo cosi complicato, ha fatto sottoporre il giovane immediatamente al tampone per verificare la presenza o l’assenza del Virus. Stiamo parlando proprio di Manuel Aspidi, il cantante che ha partecipato all’edizione nel 2006/2007. Ad annunciare il tutto, è stato proprio il cantante sul suo profilo social, in cui ha raccontato di avere febbre alta e tosse ormai da qualche giorno.

Il cantante si è sottoposto al tampone e al momento attende l’esito.

Amci, Manuel non sta bene

Il giovane cantante infatti ha comunicato ai suoi fans e followers di Instagram, di non stare bene. Purtroppo in un emergenza sanitaria cosi preoccupante, il giovane si è sottoposto al tampone e sui social racconta:

“Al momento non sto bene, non sono in formissima”

In molti però hanno scritto al giovane e tantissimi sono stati i messaggi di solidarietà da parte dei fans. Oggi ovviamente il ragazzo si trova a casa, in attesa dell’esito del tampone e noi non possiamo che augurargli una pronta guarigione.