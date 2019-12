Vi ricordate Martina Stavolo di Amici? Ecco che fine ha fatto la cantante oggi irriconoscibile

View this post on Instagram

I bambini cosiddetti "๐˜ฟ๐™„๐™๐™๐™„๐˜พ๐™„๐™‡๐™„" aspettano qualcuno che riesca a comprenderli ๐Ÿ‘‡ รˆ necessario recuperare una comunicazione emotiva-affettiva Come fare? โ–ช๏ธ๐˜ฟ๐™–๐™ž ๐™›๐™ž๐™™๐™ช๐™˜๐™ž๐™–: con piccoli incarichi di responsabilitร , per far capire al bambino che รจ importante e che abbiamo fiducia in lui โ–ช๏ธ๐˜พ๐™ค๐™ฃ๐™ฆ๐™ช๐™ž๐™จ๐™ฉ๐™– ๐™ก๐™– ๐™›๐™ž๐™™๐™ช๐™˜๐™ž๐™–: far capire al bambino che puรฒ fidarsi di noi comportandoci in modo prevedibile, coerente e sicuro; โ–ช๏ธ๐™๐™ž๐™™๐™ž ๐™š ๐™œ๐™ž๐™ค๐™˜๐™–: perchรฉ la risata avvicina i cuori delle persone โ–ช๏ธ๐™‹๐™–๐™ง๐™ก๐™– ๐™˜๐™ค๐™ฃ ๐™ก๐™ค๐™ง๐™ค: il dialogo, se รจ sincero, apre un canale di comunicazione emotiva e aiuta gli altri ad abbassare le proprie resistenze โ–ช๏ธ๐™Ž๐™ž๐™ž ๐™–๐™ช๐™ฉ๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ž๐™˜๐™ค: se il bambino sbaglia, non avere timore di correggerlo, trattandolo perรฒ con rispetto e spiegandogli chiaramente le cose. #working #psychology #coaching #children #adhd #parents #bambini #emotionalintelligence #girls