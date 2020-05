Problemi di lavoro per Talisa dopo Amici: “Non scrivetemi”, l’appello sui social

Amici di Maria De Filippi, problemi di lavoro per Talisa Ravagnani: l’appello dell’ex allieva su Instagram

Tra le allieve più amate e seguite dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi vi è, senza alcun dubbio, Talisa. Il suo percorso all’interno della scuola non è stato semplice a causa di un piccolo infortunio che non le ha permesso di dare il meglio di sé durante il Serale. Ad ogni modo, ha sempre di mostrato di aver un grande talento e, tramite il suo account Instagram, ha lanciato un appello per i suoi fan: ecco le sue parole.

Amici di Maria De Filippi: l’appello di Talisa

E’ riuscita a conquistare il pubblico di Amici non solo per la sua bellezza ma anche per il suo straordinario talento. Talisa ha dimostrato, sin da subito, di avere le carte in regola per costruire un futuro brillante. La giovane ballerina, nonostante l’infortunio, è riuscita a farsi apprezzare per la sua bravura e determinazione.

Sui social, l’ex alleva del talent show di Canale 5 ha voluto lanciare un appello indirizzato ai suoi fan.

Il messaggio della ballerina sui social

Talisa sta avendo non pochi problemi di lavoro a causa delle continue email che i fan le inviano sui suoi contatti lavorativi. Per questo motivo, l’ex allieva si rivolge ai suoi fan con queste parole:

“Prima di tutto voglio ringraziarvi per i messaggi che mi avete mandato via email, però quella è la mia email per il lavoro. Con i vostri bellissimi messaggi non riesco a vedere le email mandate per opportunità di lavoro. Vi chiedo per favore di non usare la mia email per messaggio personali. Vi chiedo di rispettare la differenza tra la mia vita personale e quella professionale”.

Per approfondire, leggi anche il seguente articolo: Talisa Jade Ravagnani, chi è la ballerina di Amici 19: carriera, vita privata e segreti