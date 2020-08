Amici di Maria De Filippi, allarme Covid per 2 ballerini del talent

View this post on Instagram

Che cosa rappresenta per voi una vacanza? Ci avete mai pensato? Credo che ognuno di noi abbia il proprio modo di vedere, vivere e organizzare le vacanze. Per noi è fondamentale il viaggio perché tutto parte da lì, senza stress cechiamo di vivercela come un’avventura e in balia delle onde farci trasportare dalla corrente fino a destinazione. Vacanza significa farci belli gli uni per altri, belli naturali senza make up o gel nei capelli ma lascarli arricciare al vento e dalla salsedine. Significa vestirci come ci pare, come davvero ci piace… comodi,colorati,ornati di gioielli artigianali,di foulard,vestiti e parei trovati nei mercatini o in qualche negozio particolare. Per noi vacanza è vivere scalzi, semplici , lontano da tutti i mesi passati ed i prossimi avvenire, è come se il tempo si fermasse e vivessimo in un’altra dimensione,la nostra,quella che finalmente ci siamo scelti noi..(e che ci piace condividere con voi 🙏🏼) collana e cavigliera meravigliose che mi ha fatto fare Giulia da @emeraldcolibri 📿 Anelli @marcodelucagioielli